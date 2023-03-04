Блинова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти22.12.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1848 ст.
Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович
Рождение ребёнка
07.03.1849 ст.
Дочь: (Блинова) Дарья Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович
Рождение ребёнка
28.02.1851 ст.
Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович
Рождение ребёнка
11.01.1854 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Мария Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович
Рождение ребёнка
12.06.1856 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Аграпина Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович
Рождение ребёнка
14.06.1857 ст.
Сын: Блинов Михаил Козмин
Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович
Рождение ребёнка
15.10.1859 ст.
Дочь: Блинова (Блинова) Параскева Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1861 ст.
Дочь: (Блинова) Варвара Козмина
Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович
Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.
Сын: Блинов Фёдор Козмин
Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович
Смерть
22.12.1886 ст.