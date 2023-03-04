Блинова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

22.12.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Козма Павлович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1848 ст.

Сын: Блинов Алексей Козмин

Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович

Рождение ребёнка
07.03.1849 ст.

Дочь: (Блинова) Дарья Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович

Рождение ребёнка
28.02.1851 ст.

Сын: Блинов Василий Козмин

Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович

Рождение ребёнка
11.01.1854 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Мария Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович

Рождение ребёнка
12.06.1856 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Аграпина Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович

Рождение ребёнка
14.06.1857 ст.

Сын: Блинов Михаил Козмин

Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович

Рождение ребёнка
15.10.1859 ст.

Дочь: Блинова (Блинова) Параскева Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович

Рождение ребёнка
26.11.1861 ст.

Дочь: (Блинова) Варвара Козмина

Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович

Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.

Сын: Блинов Фёдор Козмин

Отец ребёнка: Блинов Козма Павлович

Смерть
22.12.1886 ст.

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