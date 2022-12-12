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Блинов Алексей Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1848 ст.

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1848 ст.

Отец: Блинов Козма Павлович

Мать: Блинова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
31.10.1871 ст.

Жена: Блинова Дарья Семёнова

Рождение ребёнка
06.10.1875 ст.

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Дарья Семёнова

Рождение ребёнка
08.02.1881 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Блинова Дарья Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1881
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