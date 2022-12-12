Блинов Алексей Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1848 ст.
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1848 ст.
Отец: Блинов Козма Павлович
Бракосочетание
31.10.1871 ст.
Жена: Блинова Дарья Семёнова
Рождение ребёнка
06.10.1875 ст.
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Дарья Семёнова
Рождение ребёнка
08.02.1881 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Блинова Дарья Семёнова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1881