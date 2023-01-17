Блинова (Плаксина) Дарья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Луксина
Бракосочетание
31.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1875 ст.
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей Козмин
Рождение ребёнка
08.02.1881 ст.
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Блинов Алексей Козмин
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно