Блинова (Плаксина) Дарья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Плаксина) Дарья Семёнова

Блинова (Плаксина) Дарья Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Луксина
Бракосочетание
31.10.1871 ст.

Муж: Блинов Алексей Козмин

Рождение ребёнка
06.10.1875 ст.

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Козмин

Рождение ребёнка
08.02.1881 ст.

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Блинов Алексей Козмин

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close