Блинов Михаил Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1857 ст.
Дата смертиПосле 1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1857 ст.
Отец: Блинов Козма Павлович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
16.09.1886 ст.
Дочь: (Блинова) Фёкла Михайловна
Мать ребёнка: Блинова (Штина) Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
29.07.1889 ст.
Дочь: (Блинова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Блинова (Штина) Екатерина Константиновна
Смерть
После 1889