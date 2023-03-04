Блинов Михаил Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Михаил Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1857 ст.

Дата смерти

После 1889

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1857 ст.

Отец: Блинов Козма Павлович

Мать: Блинова Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1884 ст.

Жена: Блинова (Штина) Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
16.09.1886 ст.

Дочь: (Блинова) Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Блинова (Штина) Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
29.07.1889 ст.

Дочь: (Блинова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Блинова (Штина) Екатерина Константиновна

Смерть
После 1889

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