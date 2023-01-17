Блинова (Штина) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Штина) Екатерина Константиновна

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Место рождения

поч. Шуранского

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Шуранского
Бракосочетание
03.02.1884 ст.

Муж: Блинов Михаил Козмин

Рождение ребёнка
16.09.1886 ст.

Дочь: Фёкла Михайловна

Отец ребёнка: Блинов Михаил Козмин

Рождение ребёнка
29.07.1889 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Блинов Михаил Козмин

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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