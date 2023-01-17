Блинова (Штина) Екатерина Константиновна
Место рожденияпоч. Шуранского
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Шуранского
Бракосочетание
03.02.1884 ст.
Муж: Блинов Михаил Козмин
Рождение ребёнка
16.09.1886 ст.
Дочь: Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михаил Козмин
Рождение ребёнка
29.07.1889 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михаил Козмин
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно