Блинов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти10.01.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Блинов Павел Фёдорович
Мать: Блинова Мавра Петрова
Бракосочетание
06.11.1833 ст.
Жена: Блинова Акилина Фёдорова
1833г. (свадьба) невеста того же прихода дер. Зиминской крест. Феодора Потапова Маслякова поручители дер. Дудинской крест. Пётр Филимонов, Василий Нестеров, Марк Трофимов Блиновы дер. Гребеншиковской ... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Машковцева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
08.01.1840
Сын: Блинов Иван Иванович
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
25.05.1844
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
16.08.1845 ст.
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устина Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
02.01.1855 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.01.1859 ст.