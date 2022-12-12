Блинов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Иван Павлович

Блинов Иван Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

10.01.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Блинов Павел Фёдорович

Мать: Блинова Мавра Петрова

Бракосочетание
06.11.1833 ст.

Жена: Блинова Акилина Фёдорова

1833г. (свадьба) невеста того же прихода дер. Зиминской крест. Феодора Потапова Маслякова поручители дер. Дудинской крест. Пётр Филимонов, Василий Нестеров, Марк Трофимов Блиновы дер. Гребеншиковской ... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Машковцева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
08.01.1840

Сын: Блинов Иван Иванович

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.

Сын: Блинов Корнило Иванович

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
25.05.1844

Сын: Блинов Устин Иванович

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
16.08.1845 ст.

Сын: Блинов Абрам Иванович

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устина Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
02.01.1855 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.01.1859 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close