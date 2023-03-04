Блинова (Маслякова) Акилина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Маслякова) Акилина Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

15.12.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.11.1833 ст.

Муж: Блинов Иван Павлович

1833г. (свадьба) невеста того же прихода дер. Зиминской крест. Феодора Потапова Маслякова поручители дер. Дудинской крест. Пётр Филимонов, Василий Нестеров, Марк Трофимов Блиновы дер. Гребеншиковской ... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Машковцева (Блинова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
08.01.1840

Сын: Блинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.

Сын: Блинов Корнило Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
25.05.1844

Сын: Блинов Устин Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
16.08.1845 ст.

Сын: Блинов Абрам Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Блинова) Устина Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
02.01.1855 ст.

Дочь: (Блинова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович

Смерть
15.12.1857 ст.

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