Блинова (Маслякова) Акилина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти15.12.1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.11.1833 ст.
Муж: Блинов Иван Павлович
1833г. (свадьба) невеста того же прихода дер. Зиминской крест. Феодора Потапова Маслякова поручители дер. Дудинской крест. Пётр Филимонов, Василий Нестеров, Марк Трофимов Блиновы дер. Гребеншиковской ... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Машковцева (Блинова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович
Рождение ребёнка
08.01.1840
Сын: Блинов Иван Иванович
Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович
Рождение ребёнка
06.09.1841 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.05.1844
Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.08.1845 ст.
Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Блинова) Устина Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.01.1855 ст.
Дочь: (Блинова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Павлович
Смерть
15.12.1857 ст.