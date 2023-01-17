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Блинов Корнило Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1841 ст.

Дата смерти

После 1867

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1841 ст.

Отец: Блинов Иван Павлович

Мать: Блинова Акилина Фёдорова

Бракосочетание
27.01.1860 ст.

Жена: Блинова Параскева Артемьева

при замужестве незаконорождена
Рождение ребёнка
05.05.1862 ст.

Дочь: Блинова Елена Корнилова

Мать ребёнка: Блинова Параскева Артемьева

Рождение ребёнка
02.07.1863 ст.

Сын: Блинов Филип Корнилович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Артемьева

Рождение ребёнка
06.11.1864 ст.

Сын: Блинов Михаил Корнилович

Мать ребёнка: Блинова Параскева Артемьева

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Чертишева Анисия Корнилова

Мать ребёнка: Блинова Параскева Артемьева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1867
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