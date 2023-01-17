Блинов Корнило Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1841 ст.
Дата смертиПосле 1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1841 ст.
Отец: Блинов Иван Павлович
Мать: Блинова Акилина Фёдорова
Бракосочетание
27.01.1860 ст.
при замужестве незаконорождена
Рождение ребёнка
05.05.1862 ст.
Дочь: Блинова Елена Корнилова
Мать ребёнка: Блинова Параскева Артемьева
Рождение ребёнка
02.07.1863 ст.
Мать ребёнка: Блинова Параскева Артемьева
Рождение ребёнка
06.11.1864 ст.
Мать ребёнка: Блинова Параскева Артемьева
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Чертишева Анисия Корнилова
Мать ребёнка: Блинова Параскева Артемьева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1867