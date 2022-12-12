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Блинова Параскева Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1860 ст.

Муж: Блинов Корнило Иванович

при замужестве незаконорождена
Рождение ребёнка
05.05.1862 ст.

Дочь: Блинова Елена Корнилова

Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1863 ст.

Сын: Блинов Филип Корнилович

Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1864 ст.

Сын: Блинов Михаил Корнилович

Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Чертишева Анисия Корнилова

Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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