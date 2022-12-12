Блинова Параскева Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1860 ст.
при замужестве незаконорождена
Рождение ребёнка
05.05.1862 ст.
Дочь: Блинова Елена Корнилова
Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1863 ст.
Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Чертишева Анисия Корнилова
Отец ребёнка: Блинов Корнило Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно