Блинова Мавра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти04.08.1810 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1774 ст.
ГАКО МК Нолинск 1774г. (день бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 27 из деревни Ляпинской
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Ефимимов
Рождение ребёнка
27.02.1776 ст.
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Ефимимов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Ефимимов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Ефимимов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Блинов Фёдор Ефимимов
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.08.1810 ст.