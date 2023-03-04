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Блинова Мавра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

04.08.1810 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1774 ст.

Муж: Блинов Фёдор Ефимимов

ГАКО МК Нолинск 1774г. (день бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 27 из деревни Ляпинской
Рождение ребёнка
1775

Сын: Блинов Радион Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Ефимимов

Рождение ребёнка
27.02.1776 ст.

Сын: Блинов Федор Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Ефимимов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Блинов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Ефимимов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Ефимимов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Блинов Фёдор Ефимимов

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.08.1810 ст.
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