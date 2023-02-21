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Блинов Фёдор Ефимимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Блинов Ефим Кондратьевич

Мать: Блинова Анна Харитонова

Бракосочетание
21.02.1774 ст.

Жена: Блинова Мавра Егоровна

ГАКО МК Нолинск 1774г. (день бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 27 из деревни Ляпинской
Рождение ребёнка
1775

Сын: Блинов Радион Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Мавра Егоровна

Рождение ребёнка
27.02.1776 ст.

Сын: Блинов Федор Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Мавра Егоровна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Блинов Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Блинова Мавра Егоровна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Блинова Мавра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Марья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830
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