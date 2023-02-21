Блинов Фёдор Ефимимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Блинов Ефим Кондратьевич
Мать: Блинова Анна Харитонова
Бракосочетание
21.02.1774 ст.
Жена: Блинова Мавра Егоровна
ГАКО МК Нолинск 1774г. (день бракосочетания) ф. 237 оп 75 д 27 из деревни Ляпинской
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Блинова Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
27.02.1776 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Блинова Мавра Егоровна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Блинова Мавра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Марья Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830