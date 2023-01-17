Блинова (Машковцева) Анна Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова (Машковцева) Анна Харитонова

Блинова (Машковцева) Анна Харитонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

20.11.1796 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Блинов Ефим Кондратьевич

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мавра Ефимовна

Отец ребёнка: Блинов Ефим Кондратьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Блинов Фёдор Ефимимов

Отец ребёнка: Блинов Ефим Кондратьевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Блинов Акила Ефимимов

Отец ребёнка: Блинов Ефим Кондратьевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Блинов Ефим Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Ефим Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.11.1796 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close