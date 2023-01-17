Блинова (Машковцева) Анна Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти20.11.1796 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Блинов Ефим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мавра Ефимовна
Отец ребёнка: Блинов Ефим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Блинов Ефим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Блинов Ефим Кондратьевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Блинов Ефим Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
20.11.1796 ст.