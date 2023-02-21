Блинов Акила Ефимимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Блинов Ефим Кондратьевич
Мать: Блинова Анна Харитонова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксения Акиловна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Терентиева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Параскева Акиловна
Мать ребёнка: Блинова Ирина Терентиева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Блинов Иван Акилович
Мать ребёнка: Блинова Фёкла Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Ирина Терентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Фёкла Матвеева
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1805