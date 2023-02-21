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Блинов Акила Ефимимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Блинов Ефим Кондратьевич

Мать: Блинова Анна Харитонова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксения Акиловна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Терентиева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Параскева Акиловна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Терентиева

Рождение ребёнка
1791

Сын: Блинов Иван Акилович

Мать ребёнка: Блинова Фёкла Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ирина Терентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Фёкла Матвеева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1805
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