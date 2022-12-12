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Блинов Ефим Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Блинов Кондрат Афанасьевич

Мать: Блинова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Блинова Анна Харитонова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мавра Ефимовна

Мать ребёнка: Блинова Анна Харитонова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Блинов Фёдор Ефимимов

Мать ребёнка: Блинова Анна Харитонова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Блинов Акила Ефимимов

Мать ребёнка: Блинова Анна Харитонова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Блинова Анна Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Харитонова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783
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