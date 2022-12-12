Блинов Ефим Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Блинова Анна Харитонова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мавра Ефимовна
Мать ребёнка: Блинова Анна Харитонова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Блинова Анна Харитонова
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Блинова Анна Харитонова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Блинова Анна Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Харитонова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1783