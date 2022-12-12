Блинова (Половникова) Евдокия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Половникова) Евдокия Максимова

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Место рождения

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Половников Максим Елизарович

Мать: не указана

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Блинов Потап Кондратьевич

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.07.1735 ст.

Дочь: Улита Кондратьевна

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич

Рождение ребёнка
1736

Сын: Блинов Ефим Кондратьевич

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Татьяна Кондратьевна

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Кощеева Елена Кондратьевна

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блинов Моисей Кондратьевич

Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Кондрат Афанасьевич

Смерть
После 1765
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