Блинова (Половникова) Евдокия Максимова
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Половников Максим Елизарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Блинов Потап Кондратьевич
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.07.1735 ст.
Дочь: Улита Кондратьевна
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Татьяна Кондратьевна
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Кощеева Елена Кондратьевна
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Блинов Моисей Кондратьевич
Отец ребёнка: Блинов Кондрат Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765