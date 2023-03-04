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Блинов Кондрат Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

08.02.1777 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Блинов Афонасий Ярофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Блинов Потап Кондратьевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
15.07.1735 ст.

Дочь: Улита Кондратьевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1736

Сын: Блинов Ефим Кондратьевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Татьяна Кондратьевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Кощеева Елена Кондратьевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блинов Моисей Кондратьевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Максимова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.02.1777 ст.
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