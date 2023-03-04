Блинов Кондрат Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти08.02.1777 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Блинов Афонасий Ярофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Блинов Потап Кондратьевич
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
15.07.1735 ст.
Дочь: Улита Кондратьевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Татьяна Кондратьевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Кощеева Елена Кондратьевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Блинов Моисей Кондратьевич
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.02.1777 ст.