Блинов Моисей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Моисей Кондратьевич

Блинов Моисей Кондратьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Блинов Кондрат Афанасьевич

Мать: Блинова Евдокия Максимова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Блинов Нестер Моисеевич

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
19.09.1774 ст.

Сын: Блинов Трофим Моисеевич

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васса Моисеевна

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Блинов Ефим Моисеевич

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акилина Моисеевна

Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Акилина Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1813
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close