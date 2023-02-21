Блинов Моисей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
19.09.1774 ст.
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васса Моисеевна
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акилина Моисеевна
Мать ребёнка: Блинова Акилина Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Акилина Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1813