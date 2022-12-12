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Блинов Трофим Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1774 ст.

Дата смерти

1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1774 ст.

Отец: Блинов Моисей Кондратьевич

Мать: Блинова Акилина Фёдорова

Бракосочетание
10.02.1796 ст.

Жена: Блинова Домна Маркова

1796г. МК Нолинск (свадьба) невеста из Ботылинского прихода дер. Голиковскойдочь Марка Орлова ГАКО ф.237 оп. 75 д. 800
Рождение ребёнка
26.06.1800 ст.

Дочь: Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Блинова Домна Маркова

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 | ранее стоял 1802 год
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агафия Трофимовна

Мать ребёнка: Блинова Домна Маркова

Рождение ребёнка
20.04.1810 ст.

Сын: Блинов Марк Трофимович

Мать ребёнка: Блинова Домна Маркова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Степанида Трофимовна

Мать ребёнка: Блинова Домна Маркова

Рождение ребёнка
13.11.1812 ст.

Сын: Блинов Филимон Трофимович

Мать ребёнка: Блинова Домна Маркова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1842 ст.
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