Блинов Трофим Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1774 ст.
Дата смерти1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1774 ст.
Бракосочетание
10.02.1796 ст.
Жена: Блинова Домна Маркова
1796г. МК Нолинск (свадьба) невеста из Ботылинского прихода дер. Голиковскойдочь Марка Орлова ГАКО ф.237 оп. 75 д. 800
Рождение ребёнка
26.06.1800 ст.
Дочь: Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Блинова Домна Маркова
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 | ранее стоял 1802 год
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агафия Трофимовна
Мать ребёнка: Блинова Домна Маркова
Рождение ребёнка
20.04.1810 ст.
Мать ребёнка: Блинова Домна Маркова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Степанида Трофимовна
Мать ребёнка: Блинова Домна Маркова
Рождение ребёнка
13.11.1812 ст.
Сын: Блинов Филимон Трофимович
Мать ребёнка: Блинова Домна Маркова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1842 ст.