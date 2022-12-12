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Блинова Акилина Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Блинов Нестер Моисеевич

Отец ребёнка: Блинов Моисей Кондратьевич

Рождение ребёнка
19.09.1774 ст.

Сын: Блинов Трофим Моисеевич

Отец ребёнка: Блинов Моисей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васса Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Блинов Ефим Моисеевич

Отец ребёнка: Блинов Моисей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акилина Моисеевна

Отец ребёнка: Блинов Моисей Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Моисей Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791
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