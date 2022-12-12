Блинова Акилина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Блинов Моисей Кондратьевич
Рождение ребёнка
19.09.1774 ст.
Отец ребёнка: Блинов Моисей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васса Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Блинов Моисей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акилина Моисеевна
Отец ребёнка: Блинов Моисей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1791