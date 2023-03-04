Блинов Нестер Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти24.06.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1770
Бракосочетание
31.01.1789 ст.
1789г. МК Нолинск (свадьба) невеста того же прихода дер. Хитринской Григория Димитриева Бурова дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.785
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Блинова София Григориевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Блинова София Григориевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Степанида Нестерова
Мать ребёнка: Блинова София Григориевна
Бракосочетание
30.01.1800 ст.
1800г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста Ботылинского прихода деревни Галадаевской отец Филип Иванов жених вдовец
Рождение ребёнка
23.02.1810 ст.
Дочь: Евдоки Нестерова
Мать ребёнка: Блинова Анастасия Филипова
Рождение ребёнка
23.02.1810 ст.
Сын: Блинов Василий Нестерович
Мать ребёнка: Блинова Анастасия Филипова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Блинов Зиновий Нестерович
Мать ребёнка: Блинова Анастасия Филипова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.06.1839 ст.