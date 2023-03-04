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Блинов Нестер Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

24.06.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Блинов Моисей Кондратьевич

Мать: Блинова Акилина Фёдорова

Бракосочетание
31.01.1789 ст.

Жена: Блинова София Григориевна

1789г. МК Нолинск (свадьба) невеста того же прихода дер. Хитринской Григория Димитриева Бурова дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.785
Рождение ребёнка
1790

Сын: Блинов Пётр Нестерович

Мать ребёнка: Блинова София Григориевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Блинов Козма Нестерович

Мать ребёнка: Блинова София Григориевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Степанида Нестерова

Мать ребёнка: Блинова София Григориевна

Бракосочетание
30.01.1800 ст.

Жена: Блинова Анастасия Филипова

1800г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста Ботылинского прихода деревни Галадаевской отец Филип Иванов жених вдовец
Рождение ребёнка
23.02.1810 ст.

Дочь: Евдоки Нестерова

Мать ребёнка: Блинова Анастасия Филипова

Рождение ребёнка
23.02.1810 ст.

Сын: Блинов Василий Нестерович

Мать ребёнка: Блинова Анастасия Филипова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Блинов Зиновий Нестерович

Мать ребёнка: Блинова Анастасия Филипова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.06.1839 ст.
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