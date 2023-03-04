Блинова (Бурова) София Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Бурова) София Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1800 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1789 ст.

Муж: Блинов Нестер Моисеевич

1789г. МК Нолинск (свадьба) невеста того же прихода дер. Хитринской Григория Димитриева Бурова дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.785
Рождение ребёнка
1790

Сын: Блинов Пётр Нестерович

Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Блинов Козма Нестерович

Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Блинова) Степанида Нестерова

Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич

Смерть
До 1800 ст.

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