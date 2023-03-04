Блинова (Бурова) София Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1800 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1789 ст.
1789г. МК Нолинск (свадьба) невеста того же прихода дер. Хитринской Григория Димитриева Бурова дочь ГАКО ф. 237 оп. 75 д.785
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Блинова) Степанида Нестерова
Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич
Смерть
До 1800 ст.