Блинов Зиновий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 27 лет первый брак невеста 21 год девица Ефимия Киприанова дочь Наталия Агафоновых из дер. Зиминской поручители по женеху крест. дер. Дудинской Трофим Мокиев, Иван... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1840 ст.
Дочь: (Блинова) Ефросиния Зиновьевна
Мать ребёнка: Блинова (Агафонцева) Наталия Ефимиева
Смерть
1843