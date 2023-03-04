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Блинов Зиновий Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Блинов Нестер Моисеевич

Мать: Блинова (Иванова) Анастасия Филипова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
31.01.1840 ст.

Жена: Блинова (Агафонцева) Наталия Ефимиева

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 27 лет первый брак невеста 21 год девица Ефимия Киприанова дочь Наталия Агафоновых из дер. Зиминской поручители по женеху крест. дер. Дудинской Трофим Мокиев, Иван... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1840 ст.

Дочь: (Блинова) Ефросиния Зиновьевна

Мать ребёнка: Блинова (Агафонцева) Наталия Ефимиева

Смерть
1843

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