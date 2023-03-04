Блинова (Агафонцева) Наталия Ефимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Агафонцева) Наталия Ефимиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1840 ст.

Муж: Блинов Зиновий Нестерович

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 27 лет первый брак невеста 21 год девица Ефимия Киприанова дочь Наталия Агафоновых из дер. Зиминской поручители по женеху крест. дер. Дудинской Трофим Мокиев, Иван... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1840 ст.

Дочь: (Блинова) Ефросиния Зиновьевна

Отец ребёнка: Блинов Зиновий Нестерович

Рождение ребёнка
09.01.1842

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1842

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