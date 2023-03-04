Блинова (Агафонцева) Наталия Ефимиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 27 лет первый брак невеста 21 год девица Ефимия Киприанова дочь Наталия Агафоновых из дер. Зиминской поручители по женеху крест. дер. Дудинской Трофим Мокиев, Иван... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1840 ст.
Дочь: (Блинова) Ефросиния Зиновьевна
Отец ребёнка: Блинов Зиновий Нестерович
Рождение ребёнка
09.01.1842
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1842