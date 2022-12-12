Блинова (Иванова) Анастасия Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1800 ст.
1800г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста Ботылинского прихода деревни Галадаевской отец Филип Иванов жених вдовец
Рождение ребёнка
23.02.1810 ст.
Дочь: Евдоки Нестерова
Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич
Рождение ребёнка
23.02.1810 ст.
Сын: Блинов Василий Нестерович
Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Блинов Зиновий Нестерович
Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850