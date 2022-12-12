Блинова (Иванова) Анастасия Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Иванова) Анастасия Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1800 ст.

Муж: Блинов Нестер Моисеевич

1800г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 невеста Ботылинского прихода деревни Галадаевской отец Филип Иванов жених вдовец
Рождение ребёнка
23.02.1810 ст.

Дочь: Евдоки Нестерова

Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич

Рождение ребёнка
23.02.1810 ст.

Сын: Блинов Василий Нестерович

Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Блинов Зиновий Нестерович

Отец ребёнка: Блинов Нестер Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850
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