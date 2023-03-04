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Блинов Марк Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1810 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1810 ст.

Отец: Блинов Трофим Моисеевич

Мать: Блинова Домна Маркова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ирина Марковна

Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова

Рождение ребёнка
15.08.1840 ст.

Сын: Блинов Лука Маркович

Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья Марковна

Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Блинов Никита Маркович

Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокия Ефимова

3 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Агафия Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858