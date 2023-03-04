Блинов Марк Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1810 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1810 ст.
Отец: Блинов Трофим Моисеевич
Мать: Блинова Домна Маркова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ирина Марковна
Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова
Рождение ребёнка
15.08.1840 ст.
Сын: Блинов Лука Маркович
Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья Марковна
Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Блинова Агафия Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Евдокия Ефимова
3 брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Агафия Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858