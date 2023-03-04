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Блинова Агафия Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Марк Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Блинова) Ирина Марковна

Отец ребёнка: Блинов Марк Трофимович

Рождение ребёнка
15.08.1840 ст.

Сын: Блинов Лука Маркович

Отец ребёнка: Блинов Марк Трофимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Блинова) Марья Марковна

Отец ребёнка: Блинов Марк Трофимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Блинов Никита Маркович

Отец ребёнка: Блинов Марк Трофимович

Смерть
До 1858

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