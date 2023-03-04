Блинова Агафия Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Блинова) Ирина Марковна
Отец ребёнка: Блинов Марк Трофимович
Рождение ребёнка
15.08.1840 ст.
Сын: Блинов Лука Маркович
Отец ребёнка: Блинов Марк Трофимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Блинова) Марья Марковна
Отец ребёнка: Блинов Марк Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Блинов Марк Трофимович
Смерть
До 1858