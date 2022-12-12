Блинова (Орлова) Домна Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1796 ст.
1796г. МК Нолинск (свадьба) невеста из Ботылинского прихода дер. Голиковскойдочь Марка Орлова ГАКО ф.237 оп. 75 д. 800
Рождение ребёнка
26.06.1800 ст.
Дочь: Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Блинов Трофим Моисеевич
1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 | ранее стоял 1802 год
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агафия Трофимовна
Отец ребёнка: Блинов Трофим Моисеевич
Рождение ребёнка
20.04.1810 ст.
Отец ребёнка: Блинов Трофим Моисеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Степанида Трофимовна
Отец ребёнка: Блинов Трофим Моисеевич
Рождение ребёнка
13.11.1812 ст.
Сын: Блинов Филимон Трофимович
Отец ребёнка: Блинов Трофим Моисеевич
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834