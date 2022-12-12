Блинова (Орлова) Домна Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Орлова) Домна Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1796 ст.

Муж: Блинов Трофим Моисеевич

1796г. МК Нолинск (свадьба) невеста из Ботылинского прихода дер. Голиковскойдочь Марка Орлова ГАКО ф.237 оп. 75 д. 800
Рождение ребёнка
26.06.1800 ст.

Дочь: Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Блинов Трофим Моисеевич

1800г. (ДР) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 804 | ранее стоял 1802 год
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агафия Трофимовна

Отец ребёнка: Блинов Трофим Моисеевич

Рождение ребёнка
20.04.1810 ст.

Сын: Блинов Марк Трофимович

Отец ребёнка: Блинов Трофим Моисеевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Степанида Трофимовна

Отец ребёнка: Блинов Трофим Моисеевич

Рождение ребёнка
13.11.1812 ст.

Сын: Блинов Филимон Трофимович

Отец ребёнка: Блинов Трофим Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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