Половников Максим Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловников Максим Елизарович

Половников Максим Елизарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Половников Елизар Савинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Половников Елизар Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Половников Фёдор Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Половников Лаврентий Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Половников Кирило Максимов

Мать ребёнка: не указана

Третьяковская Слободчикова
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Блинова Евдокия Максимова

Мать ребёнка: не указана

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1719
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close