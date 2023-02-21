Половников Максим Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Половников Елизар Савинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Половников Елизар Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Половников Фёдор Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Половников Лаврентий Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Половников Кирило Максимов
Мать ребёнка: не указана
Третьяковская Слободчикова
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Блинова Евдокия Максимова
Мать ребёнка: не указана
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1719