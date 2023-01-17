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Половников Кирило Максимов

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Место рождения

Третьяковская Слободчикова

Дата рождения

1704

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Половников Максим Елизарович

Мать: не указана

Третьяковская Слободчикова
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Костицына Агрипина Кирилова

Мать ребёнка: Половникова ?

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Половников Емельян Кирилов

Мать ребёнка: Половникова ?

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Бородина Екатерина Кирилова

Мать ребёнка: Половникова ?

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Половников Илья Кирилов

Мать ребёнка: Половникова ?

Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половникова ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1747
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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