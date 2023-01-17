Половников Кирило Максимов
Место рожденияТретьяковская Слободчикова
Дата рождения1704
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Половников Максим Елизарович
Мать: не указана
Третьяковская Слободчикова
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Костицына Агрипина Кирилова
Мать ребёнка: Половникова ?
Рождение ребёнка
1732
Сын: Половников Емельян Кирилов
Мать ребёнка: Половникова ?
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Бородина Екатерина Кирилова
Мать ребёнка: Половникова ?
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Половникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Половникова ?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747