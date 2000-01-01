Половников Елизар Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиДо 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Половников Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1659
Сын: Половников Савва Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Половников Максим Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Половников Еремей Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Половников Лёвка Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Треньки Слободчикова (Лопатинцы)
Смерть
До 1678