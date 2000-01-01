Половников Елизар Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половников Елизар Савинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Половников Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1659

Сын: Половников Савва Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Половников Максим Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Половников Еремей Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Половников Лёвка Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Треньки Слободчикова (Лопатинцы)
Смерть
До 1678
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