Блинова Ирина Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти13.11.1796 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксения Акиловна
Отец ребёнка: Блинов Акила Ефимимов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Параскева Акиловна
Отец ребёнка: Блинов Акила Ефимимов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.11.1796 ст.