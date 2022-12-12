Блинова Ирина Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Ирина Терентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

13.11.1796 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксения Акиловна

Отец ребёнка: Блинов Акила Ефимимов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Параскева Акиловна

Отец ребёнка: Блинов Акила Ефимимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Акила Ефимимов

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.11.1796 ст.
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