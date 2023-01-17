Чепуркина Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1872 ст.
Отец: Иван Иванович
Мать: Гликерия Гавриловна
Рождение ребёнка
08.06.1891
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1899
Сын: Чепуркин Константин Ефимович
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
25.09.1899 ст.
Дочь: Чепуркина Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.
Дочь: Чепуркина Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
С 29.12.1904 по 31.12.1904 ст.
Сын: Чепуркин Василий Ефимович
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
06.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
24.09.1907
Дочь: Титова Вера Ефимовна
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
После 1907 ст.
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
С 1908 по 1918 ст.
Сын: Чепуркин Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепуркина Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович
Смерть
1953
Пенский, Оленинский муниципальный район, Тверская область