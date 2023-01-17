Чепуркина Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепуркина Агафья Ивановна

Чепуркина Агафья Ивановна

avatar

Место рождения

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: Иван Иванович

Мать: Гликерия Гавриловна

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1891

Сын: Чепуркин Кирилл Ефимович

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1899

Сын: Чепуркин Константин Ефимович

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1899 ст.

Дочь: Чепуркина Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.

Сын: Чепуркин Симеон Ефимович

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.

Дочь: Чепуркина Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
С 29.12.1904 по 31.12.1904 ст.

Сын: Чепуркин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1906 ст.

Сын: Чепуркин Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1907

Дочь: Титова Вера Ефимовна

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
После 1907 ст.

Сын: Чепуркин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
С 1908 по 1918 ст.

Сын: Чепуркин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепуркина Васса Ефимовна

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Ефимович

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Смерть
1953
Пенский, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close