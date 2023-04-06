Гликерия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Гавриловна

Гликерия Гавриловна

avatar

Место рождения

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

10.05.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1801 г.р.

Мать

Вычислено 1816 г.р.

Муж

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1845 ст.

Отец: Гаврил Дмитриевич

Мать: Дарья Никифоровна

Большие Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Дочь: Чепуркина Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close