Гликерия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения10.05.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1845 ст.
Отец: Гаврил Дмитриевич
Мать: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Дочь: Чепуркина Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Смерть
Неизвестно