Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846 ст.
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Гликерия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Дочь: Чепуркина Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Гликерия Гавриловна
Смерть
Неизвестно