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Иван Иванович

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Место рождения

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1822 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846 ст.

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Параскева Герасимова

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1869 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Гликерия Гавриловна

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Дочь: Чепуркина Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Гликерия Гавриловна

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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