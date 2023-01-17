Параскева Герасимова
Место рождения
Дата рождения09.10.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.
Сын: Прокоп Иванович
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно