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Параскева Герасимова

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Место рождения

Березка, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.10.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1856 г.р.
Вычислено 1859 г.р.
Вычислено 1862 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Березка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.

Сын: Прокоп Иванович

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Дмитриевич

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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