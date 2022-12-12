Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822 ст.
Отец: Дмитрий Еремеевич
Мать: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.
Сын: Прокоп Иванович
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Герасимова
Смерть
Неизвестно