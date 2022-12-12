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Иван Дмитриевич

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Место рождения

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Вычислено 1845 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1856 г.р.
Вычислено 1859 г.р.
Вычислено 1862 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822 ст.

Отец: Дмитрий Еремеевич

Мать: Евдокия Григорьевна

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.

Сын: Прокоп Иванович

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1862 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Герасимова

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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