Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799 ст.
Дата смертиС 1830 по 1840 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799 ст.
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Еремеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.
Сын: Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Еремеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Сын: Евстратий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Еремеевич
Смерть
С 1830 по 1840 ст.