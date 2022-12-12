Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799 ст.

Дата смерти

С 1830 по 1840 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1829 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799 ст.

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Еремеевич

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1827 ст.

Сын: Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Еремеевич

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Евстратий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Еремеевич

Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Еремеевич

Смерть
С 1830 по 1840 ст.
Загребино, Лаптевская волость, Ржевский уезд
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