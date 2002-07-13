Титова (Чепуркина) Вера Ефимовна
Место рождения
Дата рождения24.09.1907
Дата смерти13.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1907
Отец: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Блинова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Петрович
Рождение ребёнка
С 1938 по 1941
Отец ребёнка: Титов Иван Петрович
Рождение ребёнка
До 1942
Отец ребёнка: Титов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Иван Петрович
Рождение ребёнка
До 1942
Дочь: Титова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Титов Иван Петрович
Смерть
13.07.2002
Мостовая, Оленинский муниципальный район, Тверская область