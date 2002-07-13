Титова (Чепуркина) Вера Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Чепуркина) Вера Ефимовна

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Место рождения

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

24.09.1907

Дата смерти

13.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1907

Отец: Чепуркин Ефим Ефимович

Мать: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Блинова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Петрович

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Петрович

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
С 1938 по 1941

Сын: Титов Виталий Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Петрович

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
До 1942

Сын: Титов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Титов Иван Петрович

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Иван Петрович

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
До 1942

Дочь: Титова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Титов Иван Петрович

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Смерть
13.07.2002
Мостовая, Оленинский муниципальный район, Тверская область
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