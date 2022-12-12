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Титов Иван Петрович

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Место рождения

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

07.04.1907 ст.

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1907 ст.

Отец: Титов Пётр Яковлевич

Мать: Титова Феодосия Владимировна

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1926

Дочь: Блинова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
С 1938 по 1941

Сын: Титов Виталий Иванович

Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
До 1942

Сын: Титов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
До 1942

Дочь: Титова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Смерть
1991
Мостовая, Оленинский муниципальный район, Тверская область
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