Титов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения07.04.1907 ст.
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1907 ст.
Отец: Титов Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
12.12.1926
Дочь: Блинова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
С 1938 по 1941
Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
До 1942
Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
До 1942
Дочь: Титова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Вера Ефимовна
Смерть
1991
Мостовая, Оленинский муниципальный район, Тверская область