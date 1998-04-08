Блинова (Титова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.12.1926
Дата смерти08.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926
Отец: Титов Иван Петрович
Мать: Титова Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
17.06.1946
Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
08.08.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.1998