Блинова (Титова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Титова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

12.12.1926

Дата смерти

08.04.1998

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926

Отец: Титов Иван Петрович

Мать: Титова Вера Ефимовна

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Александр Петрович

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
08.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Александр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Александр Петрович

Смерть
08.04.1998
Москва, город федерального значения Москва
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