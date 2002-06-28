Блинов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения15.01.1922
Дата смерти28.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1922
Отец: Блинов Пётр Данилович
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
17.06.1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
08.08.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.2002