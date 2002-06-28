Блинов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Александр Петрович

Блинов Александр Петрович

avatar

Место рождения

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.01.1922

Дата смерти

28.06.2002

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1922

Отец: Блинов Пётр Данилович

Мать: Ефросинья

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Анастасия Ивановна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Анастасия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анастасия Ивановна

Смерть
28.06.2002
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close