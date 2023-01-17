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Блинов Пётр Данилович

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Место рождения

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.08.1898

Дата смерти

Между 1951 и 1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1898

Отец: Блинов Даниил Маркелович

Мать: Блинова Пелагея Лаврентиевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876 стр 336 из 481
Рождение ребёнка
26.10.1917

Сын: Блинов Иван Петрович

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1919

Сын: Блинов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
15.01.1922

Сын: Блинов Александр Петрович

Мать ребёнка: Ефросинья

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Блинов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Галина Петровна

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Тамара Петровна

Мать ребёнка: Ефросинья

Смерть
Между 1951 и 1952
Москва, город федерального значения Москва
Был убит
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