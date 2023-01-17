Блинов Пётр Данилович
Место рождения
Дата рождения22.08.1898
Дата смертиМежду 1951 и 1952
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1898
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876 стр 336 из 481
Рождение ребёнка
26.10.1917
Сын: Блинов Иван Петрович
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1919
Сын: Блинов Пётр Петрович
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
15.01.1922
Сын: Блинов Александр Петрович
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Галина Петровна
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Тамара Петровна
Мать ребёнка: Ефросинья
Смерть
Между 1951 и 1952
Москва, город федерального значения Москва
Был убит