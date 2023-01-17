Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1917

Сын: Блинов Иван Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Блинов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович

Рождение ребёнка
15.01.1922

Сын: Блинов Александр Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Блинов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Галина Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович

Смерть
Неизвестно
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