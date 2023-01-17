Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1917
Сын: Блинов Иван Петрович
Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Блинов Пётр Петрович
Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
15.01.1922
Сын: Блинов Александр Петрович
Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович
Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Галина Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Блинов Пётр Данилович
Смерть
Неизвестно