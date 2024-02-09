посёлок Мостовая, посёлок Мостовая, Оленинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Мостовая

Оленинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
2637Мостовая, д. вл.при р. Березе.532363031
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Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Березовская волость
450Мостовое (Артеменки тож)Деревня57154737Мельница, мелоч. лав. З.
451МостовоеВладельческая усадьба57357

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Оленинский район
111200Мостоваяпосёлок56°13'33°09'O-36-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Оленинский муниципальный район, Мостовское сельское поселение
28644428106п Мостоваяпоселок
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