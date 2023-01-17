Титова Феодосия Владимировна
Место рождения
Дата рожденияС 1870 по 1872
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1872
Отец: Владимир Ефимович
Мать: Агафья Фаддеевна
Рождение ребёнка
07.04.1907 ст.
Сын: Титов Иван Петрович
Отец ребёнка: Титов Пётр Яковлевич
Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Пётр Яковлевич
Смерть
1944