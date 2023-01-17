Титова Феодосия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Феодосия Владимировна

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Место рождения

Слуки, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

С 1870 по 1872

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1872

Отец: Владимир Ефимович

Мать: Агафья Фаддеевна

Слуки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1907 ст.

Сын: Титов Иван Петрович

Отец ребёнка: Титов Пётр Яковлевич

Малые Барсуки, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Пётр Яковлевич

Смерть
1944
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