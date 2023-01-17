Чепуркин Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияС 1908 по 1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1908 по 1918 ст.
Отец: Чепуркин Ефим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепуркина Люся(Лола) Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепуркина Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
Неизвестно