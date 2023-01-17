Чепуркин Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепуркин Григорий Ефимович

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Место рождения

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

С 1908 по 1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1908 по 1918 ст.

Отец: Чепуркин Ефим Ефимович

Мать: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепуркина Люся(Лола) Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепуркина Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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