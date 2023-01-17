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Чепуркин Ефим Ефимович

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Место рождения

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

01.09.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1863

Отец: Чепуркин Ефим Васильевич

Мать: Чепуркина Ефимия Ильинична

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1891

Сын: Чепуркин Кирилл Ефимович

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1899

Сын: Чепуркин Константин Ефимович

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1899 ст.

Дочь: Чепуркина Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.

Сын: Чепуркин Симеон Ефимович

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.

Дочь: Чепуркина Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
С 29.12.1904 по 31.12.1904 ст.

Сын: Чепуркин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1906 ст.

Сын: Чепуркин Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1907

Дочь: Титова Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
После 1907 ст.

Сын: Чепуркин Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
С 1908 по 1918 ст.

Сын: Чепуркин Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чепуркина Васса Ефимовна

Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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