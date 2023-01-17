Чепуркин Ефим Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.09.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1863
Рождение ребёнка
08.06.1891
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1899
Сын: Чепуркин Константин Ефимович
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1899 ст.
Дочь: Чепуркина Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.
Дочь: Чепуркина Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
С 29.12.1904 по 31.12.1904 ст.
Сын: Чепуркин Василий Ефимович
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1907
Дочь: Титова Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
После 1907 ст.
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
С 1908 по 1918 ст.
Сын: Чепуркин Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепуркина Васса Ефимовна
Мать ребёнка: Чепуркина Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно