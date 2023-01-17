Чепуркина Ефимия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1832 ст.
Отец: Илья Андреевич
Мать: Пелагея Козьминична
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1863
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1866 ст.
Дочь: Чепуркина Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно