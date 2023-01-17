Чепуркина Ефимия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепуркина Ефимия Ильинична

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Место рождения

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1792 г.р.

Муж

Вычислено 1825 г.р.
1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832 ст.

Отец: Илья Андреевич

Мать: Пелагея Козьминична

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Чепуркин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Васильевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1863

Сын: Чепуркин Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Васильевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1866 ст.

Дочь: Чепуркина Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Чепуркин Ефим Васильевич

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепуркин Ефим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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