Пелагея Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Козьминична

Пелагея Козьминична

avatar

Место рождения

Бобыльщина, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Вычислено 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1758 г.р.

Мать

Вычислено 1758 г.р.

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792 ст.

Отец: Козьма Антипович

Мать: Агафья Григорьевна

Бобыльщина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.

Сын: Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Илья Андреевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Илья Андреевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Алексей Ильич

Отец ребёнка: Илья Андреевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Илья Андреевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Чепуркина Ефимия Ильинична

Отец ребёнка: Илья Андреевич

Холмина, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close