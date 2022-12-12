Пелагея Козьминична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792 ст.
Отец: Козьма Антипович
Мать: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.
Сын: Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Сын: Алексей Ильич
Отец ребёнка: Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Илья Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Чепуркина Ефимия Ильинична
Отец ребёнка: Илья Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Андреевич
Смерть
Неизвестно