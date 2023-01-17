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Чепуркин Ефим Васильевич

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Место рождения

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

01.12.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1833 ст.

Отец: Чепуркин Василий Харлампиевич

Мать: Чепуркина Матрона Платоновна

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Чепуркин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Чепуркина Ефимия Ильинична

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1863

Сын: Чепуркин Ефим Ефимович

Мать ребёнка: Чепуркина Ефимия Ильинична

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1866 ст.

Дочь: Чепуркина Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Чепуркина Ефимия Ильинична

Бородавка, Тереховская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепуркина Ефимия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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