Чепуркин Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1833 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Мать ребёнка: Чепуркина Ефимия Ильинична
Рождение ребёнка
01.09.1863
Мать ребёнка: Чепуркина Ефимия Ильинична
Рождение ребёнка
Вычислено 1866 ст.
Дочь: Чепуркина Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Чепуркина Ефимия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно